被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車3日試車就出包，韓商坦承疏失，如火如荼進行的桃園綠捷也是用韓國現代樂鐵公司的車廂，引發議員擔憂，要求全面檢視綠捷車廂安全，捷工局表示，綠捷和台電的供電方式和車廂都不同，「不會產生與台鐵同樣事故！」

舒翠玲說，台鐵EMU900型通勤電聯車號稱「最美區間車」，3日首度試車就發生列車集電舟破裂、變形異常情形，車廂製造商韓國現代樂鐵公司坦言疏失，而桃園捷運綠線車廂供應商也是韓國現代樂鐵，讓她憂心忡忡，直指現代樂鐵長期「信用不良」，光是在韓國本土發生的無窮花號車廂翻覆意外釀78死就讓人膽戰心驚，其它多國也傳出出軌意外而宣布禁用，更曾被前交通部部長林陵山列為拒絕往來戶，不解為何民進黨獨鍾，也擔憂怎能保證韓商可提供優良品質的車廂給綠捷。

舒翠玲說，自己曾在議會質詢，外傳現代樂鐵公司工廠在大陸，也傳出桃園綠線捷運選用現代樂鐵車廂是在「飯局上決定的」，如今台鐵試車就傳意外，桃園身為全台第一家選用韓車的捷運系統，要求捷工局一定要逐一檢視、預先防範。

「桃園捷運綠線未使用集電弓及架空線！」捷工局表示，台鐵意外發生當天就立即了解並自我檢視，初步了解是集電弓釀禍，綠捷並未有集電弓裝置，而是採中運量捷運普遍使用的「導電軌」，適合安裝於較小的隧道，也比較不受颱風等劇烈氣候影響，更不會有礙市容觀瞻。

捷工局指出，綠捷車廂的集電裝置通過驗證且在各國都有實績，和北捷淡水線、信義線等都是同一套系統，強調「桃園捷運綠線GM01標機電系統統包工程」是由德國西子、中華工程及韓商現代樂鐵公司共同承攬，若有任何安全疑慮，代表廠商德國西門子公司必須依照契約規定負連帶責任，呼籲市民安心，捷工局也會緊盯，確保列車的品質與安全。

綠捷機電標團隊專案人員則表示，台鐵車廂仍在測試階段，跑現場發掘各種狀況是必然發生的結果，不必以放大鏡檢視韓車，團隊會在市府和專案管理（PCM）廠商監督下，以最嚴格的態度來把關，提供安全無虞的捷運車廂。

(中時 )