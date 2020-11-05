馬國女大生遇害延燒多日，台南市政府日前召開1029擴大校園安全會報，通過「警方、校園可與衛生局連結疑似精神疾病、特殊性癖好的個案資料」等決議。對此，時代力量台南黨部辦公室主任洪國峰認為，正當性不足。

洪國峰認為，回溯梁男 7 年前就曾因偷女用內褲遭警察逮捕，照理來說警察已有資料，就算警察擴權連結衛生單位資料，目前看來對這起事件也沒有幫助，正當性不足。

洪國峰也說，關於梁男是否真有特殊性癖或精神疾病，目前還沒看到任何鑑定，這時候就在推導防範特殊性癖或精神疾病犯罪者的政策，不會跳太快了嗎？洪還稱，如果衛生單位的資料，可以讓警察連結而讓個案當事人被當成預備犯，是否會造成汙名化，進而形成個案向社福機構求助的阻力，這符合比例原則嗎？

洪國峰表示，去年衛生福利部才稱，擬修法針對未審先判就以精神疾病做為犯罪報導內容的媒體開罰，避免刻板印象與汙名，如今台南市政府的決議內容，衛生福利部能夠認同嗎？

洪質疑，南市府還是先好好交代路燈長期不亮、警察沒給報案者開三聯單的前因後果，再檢討與預防對策比較實在。

(中時 )