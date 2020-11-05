大陸餐飲集團「海底撈」曾控告1間名為「河底撈」的餐廳涉嫌侵犯其商標專利權，但在八月被法院駁回，因此，海底撈出奇招反制，就是大量申請商標。根據天眼查APP數據顯示，海底撈在今年10月28日，一天之內就申請共177個商標。其中包括「海底淘」、「海底撿」、「海底煎」、「海底挑」、「渠底撈」、「池底撈」、「海港撈」、「還想撈」，目前以上商標還處於「申請中」狀態。

綜合陸媒報導，海底撈公司曾以侵害商標權為由，將長沙市雨花區河底撈餐館一狀告上湖南省長沙市天心區人民法院。海底撈公司請求河底撈餐館停止商標侵權，並賠償經濟損失20萬元。海底撈指河底撈採用藝術字形式，「河」字的三點水呈現河流狀，「底」字下面的點呈現魚形狀，招牌上方還有一隻活蹦亂跳的魚，和他們的商標非常相似，因此控告河底撈侵權。

但根據判決書，長沙市天心區人民法院認為，無論從字體的字形、讀音、構圖及顏色，還是從原告、被告經營的菜品等方面；「海底撈」公司旗下所有店鋪全是川菜系列的火鍋，而「河底撈」餐廳則是典型的湘菜系列；均不會使一般的消費者對河底撈的餐飲服務的來源產生誤認，或者認為其來源與原告註冊商標海底撈之間有特定的聯繫，最後，長沙市天心區人民法院一審判決駁回了原告的訴訟請求。

報導指出，海底撈未對審判結果及後續是否會再次上訴作出回應。但根據天眼查APP數據顯示，海底撈在10月28日，一天之內共申請177個商標，例如「海底淘」、「海底撿」、「海底煎」、「海底挑」、「渠底撈」、「池底撈」、「海港撈」、「還想撈」等，把凡是可以想到的都註冊了，目前以上商標還處於「申請中」狀態，此次海底撈密集申請商標，似乎有築商標「護城河」的用意。

(中時新聞網)