網紅團體「反骨男孩」成員之一蕾菈（Lyla）外型火辣，聊私密話題也不害羞，個性直率獲得大票粉絲喜愛，她的YouTube頻道已將近80萬人次訂閱；日前蕾菈曬出一張「加薪教學照」，S曲線太惹火，讓粉絲快噴鼻血，更釣出老闆酷炫說話了。

3日蕾菈在IG分享最新近況照，說自己開會開到一半就想拍照，還開心地表示「老闆～我想加薪」，最後還標記她的老闆酷炫；畫面中蕾菈穿著灰色貼身洋裝，站起來後上半身趴在會議桌上，傲人雙峰直接放在桌面，展現出誘惑的S曲線，對著鏡頭表現出害羞的樣子。

蕾菈曬出一張「加薪教學照」，S曲線太惹火，讓粉絲快噴鼻血。(圖/ 摘自蕾拉IG)

其實蕾菈這張求加薪照的掌鏡人就是老闆酷炫，他也在底下笑說，「這三小文案」；而許多粉絲看到超興奮，激動表示「加妳50萬，做得好再加」、「公司都是妳的」、「這能不加薪嗎」、「加薪加起來」、「絕對加，加兩倍」、「最喜歡可以放在桌上的女生了」、「這線條…不要說加薪，妳要什麼就自己拿吧」。

蕾菈因為身材火辣，臉蛋又長得像鄧紫棋，被冠上「小鄧紫棋」稱號後，人氣不斷上升；但人紅是非多，蕾菈先前有過一段婚姻和有一個女兒的事情也被挖出來，她卻從不放心上，坦然面對網友的各種眼光，讓不少人意外被圈粉。

(中時新聞網)