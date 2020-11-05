中信兄弟帶進台灣大賽3名洋投羅傑斯、德保拉、米蘭達是球隊重要戰力，曾被統一獅打擊教練劉育辰評為「頂級洋投」，明年3人是否能續留兄弟成為球迷關注焦點，兄弟領隊劉志威透露球團期待能再合作，不過還是要看自由市場的結果。

台灣大賽前3戰，兄弟3洋投合計拿2勝，吃下25局僅失3分，自責分率低至僅1.08，例行賽也合力為兄弟奪下32勝，德保拉更以16勝、192次三振、自責分率3.20奪下「三冠王」頭銜，此外在球隊中也不斷炒熱氣氛，得分時為隊友歡呼，獲勝賽後互潑水來慶祝MVP，顯現出非常融入球隊。

劉志威也坦言，3人從季初開始磨合，之後能適應台灣生活、融入兄弟球隊都非常難得，球團方當然希望與3人續約，「球員應該有意願，但畢竟是自由市場，可能國外球隊會提供更好的發展也說不定。」球團在季後會在與球員洽談合約，爭取繼續合作的可能性。

(中時 )