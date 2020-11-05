2020年美國總統大選選情相當激烈，雖然目前仍在開票，仍有6個州未完全開出票數，但拜登只要再拿下6張選舉人票就能入主白宮，若沒出太大意外，白宮即將換新主人，加上參議院改選結果也大致底定，預料共和黨將繼續掌握控制權，拜登對企業加稅的政策恐難以順利推動，在多項不確定因素慢慢消退後，道瓊期指接續昨日氣勢，在周四(5日)開盤前大漲超過400點。

截至台灣時間5日晚間7點10分，道瓊期指大漲419.0點或1.51%、暫報28154.0點；標普500指數期貨上漲68.48點或1.99%、暫報3503.38點；那斯達克100指數上漲339.12點或2.88%、暫報12102.12點。

4大科技巨頭盤前股價接續前一天氣勢、均大漲超過2%，電動車大廠特斯拉股價雖在昨日以跌勢作收，但周四盤前仍上漲逾3%。美國上周初領失業金人數即將公布，將顯示美國經濟復甦腳步；不過，周三公布的「小非農」美國ADP就業數僅達市場預期的一半，不過自疫情以來，小非農與官方數據一直存在落差。至於美國聯準會(Fed)主席鮑爾將在周四發布貨幣政策報告，預料將繼續先前持續寬鬆政策，並呼籲政府儘快推出新紓困案，支撐美國經濟復甦。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall表示，拜登曾提要推翻共和黨 2017 年批准將企業稅降至21%的法案，並提出要提高企業稅率、富人稅等政策。Sam Stovall指出，就算拜登入主白宮，美股都會持續上漲，只是原因不同：若管制與拆分等危機下降，科技股表現會更好，若是擴大刺激經濟法案出爐，工業股與原物料提供商的股價將會上揚。

(中時新聞網)