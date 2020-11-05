大專院校校園治安引起社會關注，龜山警分局長蕭欽杰5日上午前往龍華科技大學與校長葛自祥、師長、教官等幹部舉辦校園安全座談會，會中針對校園陰暗處安全疑慮熱點增加照明、監視器設備，迴龍派出所配合增設巡邏箱加強巡邏密度，同時針對學生在外租賃套房部分，將會配合教官前往訪視維護外宿學生安全。

警方表示，日前已經前往位於龜山的銘傳大學、長庚大學、長庚科技大學、體育大學、警察大學等5所大學進行校園安全自主檢測，與校方充分檢討校園內外環境，上下課的路線照明設備是否充足有，學校外有增設照明設備時聯繫主管機關區公所給予協助。

龜山分局長蕭欽杰5日帶領分局幹部前往龍華科技大學參與校安維護會議，會議由葛自祥主持學校幹部、教官列席，全面檢視強化各項校園安全機制與應變措施，提醒校內外偏僻及陰暗處視需求增設照明、感應設備及監視器系統，每天規劃教官、警衛等校園安全維護人員巡查校園內，如校園周邊有安全疑慮熱點可由派出所設置巡邏箱加強巡邏密度，另外龍華科技大學將結合龜山分局偵查隊訪視在外租賃房屋的外宿學生安全，共同維護治安及校園安全。

龜山分局偵查隊長高英傑表示，日前已經分別前往銘傳大學、長庚大學、長庚科技大學、體育大學、警察大學等5所大學進行校園安全自主檢測，與校方充分檢討校園內外環境，建議校內外偏僻及陰暗處需設置照明、感應設備或監視系統，每天應定時及不定時排定校園安全維護人員巡查校園內外有安全疑慮熱點，轄區派出所增設巡邏箱加強巡邏密度，另校外需增設照明設備部分聯繫主管機關區公所給予協助，希望透過三方合作共同維護治安及校園安全。

(中時 )