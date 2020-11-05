「鬼后」升格千萬醫師娘！宣宣拚生子盼兒當我小花童

外型甜美、亮麗，螢幕形象給人犀利、敢言的藝人宣宣(本名：陳伶宣)，去年因周刊報導，嫁給大她12歲的胃腸肝膽科林暘朝醫師，讓原本想低調、不公開的婚姻浮上台面。宣宣接受《中時新聞網》專訪透露先生將千萬豪宅、百萬名車全登記在她名下。更自爆有次將綜藝魂帶到丈夫醫學研討會上，在場眾人靜默無語，令她尷尬癌發作。

女星宣宣與大12歲胃腸肝膽科林暘朝醫師，去年5月3日結婚登記。(照片/宣宣 提供)

升格醫師娘的宣宣談及婚後生活，自由度與睡眠時間大為不同，以前單身時，時間都自己掌控，甚至可以睡到自然醒，現在需配合先生時間，若要接戲得評估工作時間長短，目前則以綜藝通告、微電影為主。宣宣坦言，丈夫全力支持上通告，因為是做自己喜歡的事，對於尺度也沒規範，先生笑說我戲路就是演媽媽、歐巴桑之類。

宣宣坦言出道時被下禁愛令。(照片/游定剛 拍攝)

向來感情觀較傳統、低調的宣宣，憶起剛出道時，簽給老闆沈玉琳，甚至被下了禁愛令，若被發現就會遭冷凍一個月以上，對於當時是新人的她來說，零收入是非常可怕的。宣宣表示，新人被教育面對感情的官方回答就是，「目前有人追、但還在觀望」。直到認識未婚夫後，也到達30多歲適婚齡，早期的觀念才漸漸放下。原本登記結婚想低調進行，直到被周刊記者套話，婚事才會曝光，不然會一直塑造偽單身形象，先生是素人也同意，不希望將鎂光燈放在身上。

宣宣醫師林暘朝去年5月登記結婚，兩人過著美滿婚姻生活。(照片/宣宣 提供)

昔日活躍於綜藝圈的她，渾身散發搞笑、無俚頭特質，將在演藝圈的表現方式，帶到了先生學術圈裡，卻顯得格格不入。宣宣表示，以前上綜藝節目做笑果，不好笑的事情，也要幫忙大笑才好笑。記得有次在醫學研討會上，席間有個人講了隱諱的笑話，深怕冷場的她，便捧場哈哈大笑說道「怎麼那麼好笑」。沒想到全場鴉雀無聲，瞬間尷尬癌上身、直冒冷汗，幾次後，老公便要她把綜藝魂收起來。

宣宣當起丈夫經紀人，幫忙安排工作、陪上通告(照片/宣宣 提供)

婚後一心想求子，不過困難重重，求助中西醫幫忙，至今仍未有好消息，長期幫助弱勢、做公益的他們，決定先認養小孩。至於什麼時候公開宴客?宣宣表示要和先生的身材都達到標準後，才會想拍婚紗，不想以後拿出來不敢看，也另有計畫，等生完小孩、身材都恢復後，兒子或女兒可以當我們的小花童。宣宣更強調，婚後不會放棄演藝圈，目前當起推薦人，幫身邊醫師、律師及演藝好友安排規劃工作，現在也有了新稱號「宣秘書」，開啟她的斜槓人生。

(中時新聞網)