日馳前三季EPS2.54元 19:502020/11/05 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日馳（1526）受惠全球自行車零售市場熱銷，自行車整車大廠爭搶關鍵零組件，5日公布第三季稅後淨利0.49億元，單季EPS0.83元，年增率達2.6倍；前三季稅後淨利1.52億元，EPS達2.54元，年增率逾1.5倍，獲利創同期新高。 由於全球自行車零售熱銷不墜，在整車大廠積極備料製造下，帶動關鍵零組件廠商訂單滿手、產能全開、出貨量大增，日馳9月合併營收激增近七成；前三季合併營收年增5.4％。法人表示，日馳第四季出貨可望維持暢旺，今年獲利創新高可期。 (工商 ) #日馳 #EPS #全球自行車 #熱銷 #整車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華固前三季EPS8.02元 04:102020/11/05 證券．權證 瑞智第三季EPS 0.43元 04:102020/11/05 證券．權證 超越去年 崇越電前三季EPS 3.81元 04:102020/11/05 證券．權證 公司財報快訊－台聚 前三季EPS 1.04元 04:102020/11/05 證券．權證 《營建股》前3季EPS8.02元 華固守穩高檔 10:512020/11/05 財經 《半導體》光罩Q3獲利續增 前3季EPS轉盈0.92元 11:082020/11/05 財經 永大第三季大陸轉虧為盈 EPS回升至2.39元 17:492020/11/05 財經 儒鴻前三季EPS9.69元 Q4訂單能見度成長 19:202020/11/05 財經 元勝 5日起預收款券 04:102020/11/05 證券．權證 《電子零件》群光今年EPS上看7.5元 泰新廠助火智慧家庭 15:232020/11/05 財經 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 美大選川普GG了？分析家爆華爾街驚人預測 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 螞蟻IPO喊卡 比美大選結果更要命 專家曝背後真相 - 財經 拜登若入主白宮 陸美科技有望休戰？ 陸民眾卻不開心 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。