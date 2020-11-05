日馳（1526）受惠全球自行車零售市場熱銷，自行車整車大廠爭搶關鍵零組件，5日公布第三季稅後淨利0.49億元，單季EPS0.83元，年增率達2.6倍；前三季稅後淨利1.52億元，EPS達2.54元，年增率逾1.5倍，獲利創同期新高。

由於全球自行車零售熱銷不墜，在整車大廠積極備料製造下，帶動關鍵零組件廠商訂單滿手、產能全開、出貨量大增，日馳9月合併營收激增近七成；前三季合併營收年增5.4％。法人表示，日馳第四季出貨可望維持暢旺，今年獲利創新高可期。

(工商 )