銀行如果想獲獎，不要輕忽任何一次的外部評比。尤其，愈是國際等級，愈常引用其他國機構的觀點，作為重要參考。評比全球央行總裁的《環球金融雜誌》，最新公布2020年「全球最安全銀行」名單，得獎名單是透過全球三大評等機構穆迪、標準普爾及惠譽信評公司的長期信用評等，以及全球前500 大銀行的整體資產來評估，選出最安全銀行。據此，過去25年間，《環球金融雜誌》選出的全球前50最安全銀行名單，被市場認可為金融業衡量信譽的標準。

在國際機構跨域交叉評比下，星展銀行今年再度獲選為「亞洲最安全銀行」，已是連續第12年，同時名列全球最安全銀行第14名，全球最安全商業銀行第四名。《環球金融雜誌》發行人暨主編Joseph D. Giarraputo就表示，今年新冠疫情對經濟活動的衝擊，給銀行信用評級帶來極大的挑戰，但令人意外的是，上榜的銀行表現仍然穩健，並展現出面對改變的堅強應變能力。

據此，《環球金融雜誌》認為，此項排名能成為公司企業、投資人與消費者在評估、選擇往來銀行時的參考依據。

(工商 )