台南市南科考古館自去年10月19日開館以來提供台南市民免費入館優惠，已於10月31日結束，為推廣考古教育，館方即日起推出台南市民專屬的會員卡「客廳卡」，卡費100元，市民持卡可免費帶２位同行者參觀，1年內可不限次數參觀，3人同行CP值比市民免年費還要高。

南科考古館表示，本次推出的會員卡「客廳卡」概念，係希望在地居民將南科考古館視為自己家裡客廳時常走訪的空間、拉近與市民的生活距離，打造在地的文化生活圈，落實考古文化在地扎根。

國立台灣史前文化博物館王長華館長表示，教育推廣一直以來都是博物館4大重要功能之一，南科考古館以科普基地的發展定位出發，積極與學校及鄰近文化場館合作，開發教案、教具，作為學校的延伸。

王長華說，希望博物館不只可以作為教室，更應該成為市民的客廳，讓考古知識、在地歷史都能成為市民接待親朋好友最好的伴手禮，讓考古館成為深刻認識自己家鄉文化根源的一個親切、友善場域。

「客廳卡」的申請對象為設籍於台南市的居民，申辦費用100元，持卡有效年限為1年，會員持卡免費入南科考古館，同行者2人亦免費入南科考古館。

南科考古館強調，希望市民將考古館視為自己的家招待客人的空間概念，當成日常生活圈的一環，同時也兼具推廣史前文化、考古教育、親子休閒的目的，並提升對考古館的認同感，歡迎有興趣的民眾至南科考古館一樓服務台申辦。

(中時 )