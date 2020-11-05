施名帥、納豆、鄭人碩、劉冠廷暢談《同學麥娜絲》拍攝趣事。（盧禕祺攝）

金馬影展開幕片《同學麥娜絲》、《腿》開幕儀式，演員桂綸鎂、楊祐寧、張少懷等人出席。（盧禕祺攝）

2020台北金馬影展今晚盛大開幕，雙開幕片《同學麥娜絲》、《腿》監製鍾孟宏、葉如芬，及黃信堯、張耀升兩位導演，率領桂綸鎂、楊祐寧、張少懷、劉冠廷、鄭人碩、納豆、施名帥等劇組齊聚開幕紅毯。

《腿》入圍本屆金馬4項大獎，桂綸鎂（小鎂）和楊祐寧（祐祐）在片中飾演國標舞界的金童玉女，兩人都表示下很多功夫在練習上面。桂綸鎂自嘲在片中就是個「尋找腿的肖婆（瘋婆子）」，她回憶片中一場正式比賽的戲，「正式上陣時，像是魔幻時刻，我們配合得天衣無縫，完全進入狀況中。」

導演張耀升則爆料，一開始女主角不是要找桂綸鎂，「要找一個肯配合、有底子又漂亮的演員，沒想到連絡小鎂，她願意拍，而男主角想找有魅力的，就問祐祐 他說自己是運動高手，但是陳玉勳有提醒，祐祐跳的舞跟別人不太一樣」，對此楊祐寧表示，陳玉勳只聽過他唱的歌「的確不怎麼樣」，「我高中是熱舞社，只上兩堂課，想看看可不可以追到女生，一直失敗」，不過楊祐寧也說，他為戲下很多苦功練習舞蹈。而入圍最佳男配角的張少懷表示，聽到入圍的時候在跟老婆吃飯，「因為之前槓龜太多次了，聽到入圍就YA一下，然後繼續吃飯。」

劉冠廷、施名帥、鄭人碩和納豆在《同學麥娜絲》是死黨好同學，私底下也會一起喝酒，施名帥爆料喝起酒來，鄭人碩和納豆會互嗆，「兩個人會嗆對方，你倒底行不行啊！」而劉冠廷是「冷靜派」，要聊很久才會說「好吧，那我也喝一杯」，施名帥說自己是糾察隊，負責跟大家說「好了好了要去趕高鐵了」。

鄭人碩和納豆都以《同學麥娜絲》入圍金馬男配角，片中好兄弟要在金馬獎相殺，鄭人碩開玩笑說：「聽到納豆入圍，就把他電話刪除了。」納豆和潘慧如有激情戲，他說：「刷牙刷到牙齦快破了，謝謝潘慧如，她非常專業。」

(中時 )