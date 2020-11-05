近日四川海底撈餐飲公司新增多條商標資訊，申請日期為2020年10月28日，共計177條包括「池底撈」、「渠底撈」、「清底撈」、「上海底撈」、「海底撿」、「三每底手勞」等，都處於均為「商標申請中」狀態，被認為與日前因為商標因素，海底撈與「河底撈」對簿公堂，但以敗訴告終有關。

實際上大陸知名企業為避免商標被仿冒或相近等因素，許多都把相近名稱一併註冊起來。以大陸最為知名的阿里巴巴集團為例，實際上也已註冊如阿里媽媽、阿里爺爺、阿里奶奶、阿里哥哥、阿里弟弟、阿里姐姐、阿里妹妹、阿里寶寶等商標。

此外，根據《21世紀經濟報導》指出，大陸小米集團旗下的紅米手機為人所知，但很少有人知道，小米已經把藍米、黑米、紫米、橙米、綠米、黃米、桔米全都註冊了。

甚至連外企也是一樣，全球知名連鎖咖啡店的星巴克也註冊像是「星爸爸」、「新巴克」、「星星巴」、「星吧克」、「巴巴克」等一系列同音字。

(旺報 )