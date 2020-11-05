看電影必須有的零食聖品爆米花，隨著技術進步在便利商店也能輕鬆買到。日前有對夫妻前往便利商店購買微波式的爆米花，但女店員按錯微波爐加熱的秒數，導致整包燒焦，女員工著急的眼眶泛淚，人夫見狀立刻後回應了一句，直接被網友大讚根本暖男。

一位女網友日前在臉書社團《爆怨2公社》分享經歷，女網友表示，因為老公突然想吃爆米花，兩人便前往便利商店購買，女店員結帳完後放進微波爐中照著平常的流程按了「7」的選項，便繼續結帳。

沒想到，過沒多久微波爐卻開始冒煙，一旁的女店員看見此景也慌張的求助隔壁同事。目睹一切的人妻更發現，女員工焦急的眼眶泛淚，無助的向人妻說「可以在拿一包給我嗎？它焦了，我賠給你。」

在外頭等候的原PO老公見狀叫來妻子詢問狀況，了解完後便霸氣的和妻子說了一句「你再叫她算進去」，帥氣的吩咐妻子不要讓女店員自行吸收微波失敗的爆米花。女員工也在原PO的堅持下收下另包爆米花的錢，順利化解危機。

順利拿到微波成功的爆米花後，原PO則一邊念了老公「吃什麼爆米花，店員妹妹的眼眶都紅了」，老公則回應「好險有堅持要她收，不然一個小時的薪水只剩一百元。」

文發出後，引起網友廣大的回應，「你們真的是好客人」、「你們好貼心」、「暖男」、「好人」、「好有同理心」；此文也引來前便利商店員工分享微波爆米花的秘訣，「一定要2才能再7，2是為了先讓奶油融化，直接7火力太足奶油就先焦了。」

(中時新聞網)