日本女星長澤雅美在Netflix探討社會與人性大作《母子情劫 Mother》中，飾演曾經跟不同男人有過糾葛牽扯，人生一路走來總是被迫接受跟忍耐的秋子，而身為單親媽媽的她，對待兒子卻有著異常的執拗，強迫兒子必須完全聽話。該片改編自真人真事，長澤雅美談到如何詮釋這個極具爭議的角色：「秋子這個角色，因為沒得參考或有依據可以去研究作功課，真的就是大家彼此每天一邊燒腦、一邊去打造出來的模樣。」

長澤雅美坦言因為還沒結婚也沒有小孩，對於是不是要接演單親媽媽的角色有過遲疑，「後來是因為希望可以符合跟作品相關成員與朋友們的期待，我希望完成它的心情不斷地湧現，所以接受了挑戰。」

她有一場被飾演酒店男公關的阿部貞夫狠踹的戲，談起對手演員，長澤雅美說：「阿部先生就像空氣一樣、融入在當下場氛圍，然後內化為自己的東西。至於被他狠踹的那場戲，真的讓我又更覺得他非常了不起。其實我完全沒感受到有痛楚，這同樣也是讓我感到驚訝。」

被問到對母親難忘的回憶，長澤雅美表示：「總覺得媽媽幫我剝皮的桃子，比自己剝皮的桃子要更好吃！」至於未來想要成為什麼樣的母親，「希望是能夠做出美味家庭料理的媽媽呀！」

長澤雅美曾來台學習中文、擔任過觀光大使，表示對台灣人的貼心溫暖最是難忘，「至今仍跟我的朋友一直保持著聯絡唷！最愛的就是涼麵。」被問到最想合作的臺灣演員，她答：「在《流氓蛋糕店》裡面一起合作過的巫建和，因為他對周邊事物的領略感受力很強，令人印象深刻。」她希望能早日再來台灣品嘗在地美食。

而今年適逢長澤雅美出道20周年，她很感謝一路以來觀賞她作品的影迷粉絲朋友們，她最近也在第12屆TAMA映畫賞中獲得影后殊榮，「對我來說，光是一己之力，恐怕也無法成就現在的自己，這是我今年重新體會到的感受，當自己一步一步地前進，就是要有周圍人的相互支持鼓勵啊，只有滿心的感謝。」

(中時 )