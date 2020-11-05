台灣步入高齡社會，如何面對變老，成為人生必修課。作家盧方方在繪本《第100根白毛》中，以4隻年老黑貓的旅程，描述熟齡後的新可能。故事中，黑貓們為尋找「生命鑰匙」，歷經各種冒險，發現即使歲月積累的歷練，可以幫助牠們解決眼前關卡，但最重要的，還是老友們珍貴的情誼。

盧方方表示，過往多為孩童創作繪本，首回揣摩熟齡的心情，設想人生下半場還會想追尋什麼，非常不容易。創作故事前，她想起曾聽《Anke安可人生》發行人李正雄說過：「要永遠年輕，永遠熱淚盈眶。」令她印象深刻。

「李正雄告訴我，一個人若會關懷世界，那他絕對有顆柔軟的心，能夠被不斷感動，熱淚盈眶。這樣的人，心是鮮明的，會永遠年輕。」盧方方說，故事中的「愛笑」貓，雖找不到自己的生命鑰匙，但最後卻因朋友的包容而熱淚盈眶，「這眼淚是很美的，對所有朋友、事物抱持包容的心，是最大的價值。」

繪者嫩毛林筆下的黑貓小隊，個個長有白髮。而在書中世界，只要長出第100根白毛，必定要進入迷宮森林，尋找自己的生命之鑰，打開新世界之門，否則就將成為石頭。活潑的阿飛、高壯的阿福、機巧的幼秀及膽小的愛笑，便約好一起踏入旅程，開啟新世界。

在山洞、懸崖、猛獸的危機下，老貓使出渾身解數度過難關，卻也各自在危急之際，意外達成年輕至今的夢想，如馴獸、被人崇拜的大力士等。夢想一完成，他們也拿到屬於自己的生命鑰匙。

作家盧方方(右)及繪者嫩毛林(左)在繪本《第100根白毛》中，以4隻年老黑貓的旅程，描述熟齡後的新可能。(王寶兒攝)

盧方方表示，希望透過冒險過程中的跳躍、走繩、舉重、拋接等動作，銀髮族跟著故事動一動。她也指出，其實不論是哪個人生階段，都會有「第100根白毛」，「儘管你是5歲、20歲，都有不同的人生成熟階段，需要思索當下的自己，最想要什麼。所以這不只是給熟齡長者的故事，也是給每一個人的故事。」

(中時 )