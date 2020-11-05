和鑫（3049）、彩晶（6116）共同舉行重大訊息說明會，和鑫董事會通過出售南科廠1～3樓給彩晶，共計2.8萬坪，交易價格27.7億元，處分利益約2.1億元，預定明年第一季完成交割。

和鑫表示，南科廠房目前主要生產手機、平板觸控面板，目前只使用3樓以上空間，1～3樓為閒置資產。出售之後除了活化閒置資產，同時也因應彩晶未來營運需求。交易案近期就會簽約，預期最快明年第一季完成交割。和鑫仍將保有廠房3樓以上的空間，對於生產營運沒有影響，也不影響未來營收及獲利。此次交易金額約27.7億元，處分利益約2.1億元，可望貢獻和鑫每股純益約 0.26元，最快於明年第一季認列。

彩晶表示，此次取得和鑫1～3樓建物與附屬設施，主要是為了發展MiniLED／MicroLED技術，應用於穿戴式裝置、平板電腦、車載顯示器等產品之上。彩晶看好未來三年MiniLED／MicroLED技術進入起飛期，公司也展開布局，內部成立了研發團隊，將加快產品開發的腳步。

(工商 )