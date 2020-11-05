鼓鼓呂思緯在《嘿，你畢業後想幹嘛？》節目中藉由自身經歷，與學生分享如何面對社會的挑戰，第4集來到和平高中手語社，與學生暢談畢業後想從事的職業，有學生想當空姐、開遊戲公司，其中有位學生回答想當戰地記者，讓鼓鼓印象深刻，他說：「第一次聽到學生想當戰地記者，當大家的眼睛看世界，很棒，希望她能堅持下去。」

鼓鼓最近前進學校社團，學習十八般舞藝，從操槍、啦啦隊的人肉金字塔到DJ刷碟，這回來到和平高中手語社，學習手語、切磋舞蹈，一進教室就看到帥氣的指導老師，工作人員稱是「手語界的劉以豪＋酷炫」綜合體。在等待上課的空檔，同學們看到新同學鼓鼓來上課，馬上熱情傳授，鼓鼓招牌歌曲〈可以唷〉的手型，學生也把握機會和鼓鼓聊天，向來擅於情話撩妹的鼓鼓，這回反被女同學撩，鼓鼓問她「為什麼想來手語社」，女學生笑回：「想看你！」問及畢業後想幹嘛？學生表示想當空姐，他問「想飛哪個航線」，學生害羞笑說：「飛進你心裡」，撩哥功力不輸鼓鼓。

本集《嘿，你畢業後想幹嘛？》，鼓鼓改親自手持以Go pro拍攝的方式訪問同學，他說：「這次自己手拿Go pro拍，就像是和同學當朋友聊天，以第一人視角訪式訪拍，沒距離感。」《嘿，你畢業後想幹嘛？》於每週晚上8點在鼓鼓呂思緯官方YouTube頻道播出。

鼓鼓呂思緯前往和平高中手語社拍攝節目。（相信音樂提供）

(中時 )