現今的學校為了招攬學生，除了學術外，校園建築越來越吸睛校風也越來越獨特，今(5日)《同學來了》各大校園代表都來到節目中宣揚自己學校的特色，首要當然是要有優美的環境，再來是美食、健身房、網紅拍照打卡點等，每個人介紹的特色觀點各不相同。

節目一開始納豆直問阿Ken「會想唸台大嗎?」阿Ken猶豫了一下表示「好像還好欸」眾人連忙急問原因時，阿Ken便曖昧的接著說「因為心亞不在那裡啊」現場一片譁然，原本大家還覺得怎麼現場秀起恩愛時，誰知阿Ken更語出驚人的補上「因為心亞考不上」，惹的安心亞直直瞪他，一旁的納豆與阿Ken急緩頰直說「很難啦，台大很難考」

《同學來了》左起 阿Ken、安心亞、納豆。(圖／中天綜合台提供)

在眾學生的推薦下，不論是公立或是私立的大學裡，各個都有著別出心裁的環境與優點，從圖書館到教室，從校內到校外，從讀書環境到拍照打卡地點；校園風氣除了注重課業，也更多了學生的社交與群體生活的相處環境，現在的學校似乎不再像以往那樣的緊迫盯人，反而是更鼓勵學生們勇於做自己，增加年輕一代的創造力。

學生們爭相推薦自己的學校，有的打出美女牌，有的搬出美食誘惑，有的更是拿出自己用心拍攝的照片來展現學校最美的一面，為的就是想讓每一個人都更加了解校園的優點，希望自己所愛的學校得到認同。想知道哪所學校是學生及來賓們心目中最美校園，更多驚喜內容，敬請鎖定週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)