周周珍可愛直播被婁藝瀟公主抱，當場走光。(取自婁藝瀟官方粉絲團微博)

雖然周周珍可愛(左)強調有穿安全褲，但婁藝瀟事後還是擔心害她走光。(取自婁藝瀟官方粉絲團微博)

32歲大陸女星婁藝瀟，憑著在電視劇《愛情公寓》系列飾演女主角胡一菲走紅，然而個性親切無架子的她，近日就在直播中把美女CEO兼知名網紅「周周珍可愛」公主抱，想展示自己不同於纖細外表的力大無窮，未料卻意外成了走光事故。

大陸美妝網紅周周珍可愛外型甜美，人氣也高，在社群網站擁有2000多萬粉絲，同時她還是一位杭州某生物科技公司的董事長，事業相當成功。近日她受邀擔任購物狂歡節直播主持，對於來賓婁藝瀟的美貌更是驚為天人，除了直呼緊張，還不斷讚嘆婁藝瀟「本人比照片好看」，也好奇婁藝瀟平時怎麼抒發忙碌的工作壓力。

對此婁藝瀟坦言自己是靠吃發洩壓力，還說自己身為女演員真的很胖，體重有110斤（約55公斤）。接著婁藝瀟更為展現出自己力氣大，也不管腳上還穿著高跟鞋，當場將穿著短裙的周周珍可愛公主抱，而周周珍可愛則是在過程中驚喜直呼著「我的天啊！我的天啊！我的天啊！！！」

不過婁藝瀟抱到一半，才發現周周珍可愛好像走光了，下身白白一片，而周周珍可愛則是連忙解釋：「沒事沒事，我下面穿安全褲。」化解尷尬。

(中時新聞網)