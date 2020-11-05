動保處長吳名彬（白襯衫者）與地方討論流狼犬肆虐問題。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區戴姓老翁5日清晨5時許騎車出門運動，卻在海佃路二段遇上成群野狗包圍，緊張的他不慎摔車，造成鎖骨斷裂全身擦傷，送醫開刀，家屬陳情處理野狗肆虐問題，台南市動保處承諾盡量捕捉移除，私下卻嘆無收容空間。

台灣推行流浪動物零撲殺已3年多，各地陸續出現野狗亂象，台南市學甲區去年5月因為野狗追車，造成騎車的父女摔車，後座小5女童傷重過世，台南市動保處規畫在當地公墓區蓋動保園區，增加野狗收容空間，卻遭到居民多次至台南市政府抗議。

台南市安南區海東里野狗肆虐多年，里內有4處空地是著名野狗聚集地，包括同安路237巷停車場、海東里活動中心空地、海佃路二段活270巷底空地與海德公園，其中海德公園因有愛狗人士餵養，吸引隔壁里上百隻野狗「跨區」出沒。

海東里長郭東勛陳情多次，野狗抓走結紮後又回置，換湯不換藥，讓他十分頭痛，5日清晨終於發生70歲戴姓里民遭狗追而摔車受傷，甚至骨折需要送醫開刀，家屬陳情野狗問題，他忍無可忍，直呼若不解決，準備號召隔壁里長一起到台南市政府抗議。

郭東勛表示，海東里內附近野狗總數逾百隻，已危及公安，希望動保處協助移置他處。

處理被罵，不處理也被罵，台南市動保處長吳名彬表示，各行政區都傳出狗追車與咬人陳情，去年學甲區因野狗追車導致女童過世，市府規畫在當地公墓設置動保園區，遭居民多次抗議，安南區要設置動保收容所並不容易，承諾將盡量先將凶惡的野狗捕捉移除。

吳名彬表示，台南市灣里、善化兩處動物收容所空間共可收容760隻流浪動物，目前收容近千隻，已超額負荷，每年透過結紮再回置（TNVR）的流浪狗高達3000隻，覓地興建收容所一直是政府目標，但地方很難同意。

(中時 )