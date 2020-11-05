國內最大網路旅行社「易遊網」遭經民連質疑為陸資，經濟部長王美花說，只要有任何資料事證給會去了解。經濟部投審會表示，將要求易遊網母公司交付股權持續變動資料與最終受益人結構。如果董事會中國籍確實佔一半以上，會被認定具有「實質控制力」，視為陸資。不過這都得確認，目前無法判斷。

易遊網是由中國攜程網百分百持股的C-Travel子公司投資，早在2009就曾經被踢爆有陸資疑慮，不過最後金管會驗明正身是外資。這次卻又遭經濟民主連合智庫以C-Travel的9名董事全是中國人，檢舉屬於陸資。

王美花今表示，此案初步了解，當初申請是外資，如有任何資料證據過來就會去了解。投審會官員說，中國攜程網是美國上市公司，當初被認定為外資，有去查其官方董事會結構，確實發現很多華人名字，但這到底是旅外華人還是中國籍身分，還得確認。

依據修正過的《大陸地區人民來台投資許可辦法》，只要董事會有決策權組織陸資色彩成員過半，就會被認定為具有「實質控制力」，判定為陸資。

投審會將要求母公司檢附股權持續變動資料與最終受益人結構，重新檢視，也就是從持股是否超過30％，以及是否具有實質控制力兩項去判斷。官員表示，重點可能在中國籍在董事會是否過半。

如果有過半，易遊網就會被認定違法處罰，母公司C-Travel必須改善或退出。投審會會儘快要求說明，但受限疫情不便，海外資金說明文件何時可補上很難判斷。

(中時 )