印尼周四公布其第三季國內生產毛額（GDP）年跌3.49％，較市場預估的年跌3％嚴重，加上第二季GDP年跌5.32％，連續兩季萎縮而陷入技術性衰退，為印尼經濟自1998年以來首次衰退。主要是新冠肺炎疫情導致數百萬計民眾失業，讓依賴內需來推動成長的印尼經濟大受衝擊。

(工商 )