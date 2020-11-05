印尼Q3 GDP再萎縮 為逾廿年來首度衰退 20:092020/11/05 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼周四公布其第三季國內生產毛額（GDP）年跌3.49％，較市場預估的年跌3％嚴重，加上第二季GDP年跌5.32％，連續兩季萎縮而陷入技術性衰退，為印尼經濟自1998年以來首次衰退。主要是新冠肺炎疫情導致數百萬計民眾失業，讓依賴內需來推動成長的印尼經濟大受衝擊。 (工商 ) #GDP #印尼 #萎縮 #衰退 #廿年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼Q3 GDP再萎縮 為逾廿年來首度衰退 20:092020/11/05 財經 海外踩雷提呆破百億 國銀前九月獲利衰退逾一成 21:302020/11/05 財經 德法英二度封城 歐洲經濟不妙 20:192020/11/05 財經 起底百億總裁莊周文 身分竟是印尼王子 22:002020/11/05 社會 極簡舞台承載情感 以歌劇提煉藝術箴言 07:002020/11/05 生活 印尼也遇台灣困境 向美申購F-35 卻只供F-16 22:522020/11/05 軍事 《國際經濟》22年來首見 印尼經濟陷衰退 14:142020/11/05 財經 何世昌：不動產業者挫咧等 10月住展風向球登上高峰 18:312020/11/05 房產達人 《國際金融》英國央行再增1500億英鎊債券購買 考慮負利率可行性 16:142020/11/05 財經 《國際產業》貝佐斯再賣逾30億美元亞馬遜股票 今年逾百億入袋 11:252020/11/05 財經 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 要聞 美大選川普GG了？分析家爆華爾街驚人預測 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 川普敗選華為手機復活？ 陸廠撂話將取代 海外稱霸打倒三星 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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