台中市西屯區福科國中教學品質好口碑，是當地熱門學區，每到入學時，很多家長都希望孩子能到該校就讀，學區人口增多，亟需興建第3期校舍，但總經費預估5000多萬元，苦無財源，立委張廖萬堅、市議員林祈烽攜手合作，5日報佳音，成功爭取309萬元規畫設計費補助，跨出第3期校舍動工興建的第一步。

為幫學校爭取預算經費，林祈烽獲立委張廖萬堅協助，與教育部國教署及市府教育局到學校現勘，福科國中校長林福裕向國教署副署長許麗娟、教育局副局長方炳坤、張廖萬堅、林祈烽、福瑞里長林添憶、榮譽會長楊澄源及家長委員會代表、志工隊等人簡報現況。

台中市西屯區福科國中學區人口增多，亟需興建第3期校舍。（盧金足攝）

林福裕指出，福科國中學區內住商大樓林立，人口密集，未來10年內，每年學區內的就學人口超過700人，至少有500名新生會選擇福科國中就讀，但因教室空間有限，如果沒有規畫興建第3期校舍，教室空間將嚴重不足。

「每到入學時間，學區內的里長和議員都有很大的困擾，很多家長都希望孩子能到福科國中來就讀」，林祈烽說，得知學校有增設校舍的需求，委請張廖萬堅幫忙爭取預算補助，邀集國教署長官會勘。

福科國中興建第3期校舍，獲中央挹注，成功爭取到309萬元，國教署同意與市政府對等負擔的方式，補助規畫及興建經費，將舉行會議盡速核定該項補助計畫。（盧金足攝）

市議員林祈烽憂心福科國中教室空間有限，如果沒有規畫興建第3期校舍，教室空間將嚴重不足。（盧金足攝）

今天傳來獲得中央挹注，成功爭取到309萬元好消息，國教署同意與市政府對等負擔的方式，補助規畫及興建經費，將舉行會議盡速核定該項補助計畫。

方炳坤說，福科國中興建校舍提報計畫預計分3年從2021年至2023年實施建設，教育局已呈報國教署，希望爭取中央補助款來協助，至於地方配合款部份，教育局會全力來辦理。

許麗娟強調，國教署現在補助多以校舍安全補強及拆除重建為主，因各縣市區域發展，反映出局部的學校空間不足，甚至產生要新設學校的問題，國教署訂定專案性計畫，仍須向行政院爭取經費，首要協助新設學校或既有學校要新蓋教室的問題。

張廖萬堅指出，福科國中校地當初是台糖的土地，徵收需花費不貲，向台糖爭取用租用方式來興建校舍，從第1期到現要興建第3期，將進一步向行政院爭取以專案補助的方式，讓學校興建普通教室和專科教室，給學生優質學習空間，12年國教課綱已經上路，新教室盼能減輕師生壓力。

(中時 )