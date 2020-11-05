一架孟加拉空軍的C-130運輸機，因為引擎故障，臨時在俄羅斯哈巴羅夫斯克機場(Khabarovsk airport )緊急降落，飛行員平安無事。哈巴羅夫斯克是位在位在烏蘇里江以東的俄羅斯城市，在清朝時期稱為伯力。

防衛世界(Defense World)報導，當地官員說，這架飛機的4具發動機中，突然有2具發生故障，推力明顯降低，因此選擇就近迫降機場。

目尚未確定飛機是否損壞，不過飛行員平安無事，也沒有造成機場人員的傷亡。

洛克希德的C-130力士神運輸機(Hercules )，是1950年代就完成研發的渦輪螺旋槳中運量型軍用運輸機，具有良好的短距離起飛，與未經準備的跑道起降的能力，因此成為世界暢銷、服役時間最長的運輸機之一。最初被設計為部隊、醫療後送等運輸用途，不過它也有各種改造型，包括KC-130空中加油機、AC-130空中砲艇機等等。洛克希德在1996年又設計並生產長體C-130J，把機身加長，能夠具有更多的運輸容量。

在歷史上，美國軍機迫降蘇聯，竟使蘇聯軍用航空技術大飛躍。二次世界大戰期間，美國B-29轟炸機在完成轟炸日本後，曾因迷航而迫降蘇聯遠東地區，蘇聯將飛行員送回美國，但飛機卻自己留下，並進行完整的拆解，分析B-29的航空技術，之後仿造出蘇聯版的B-29，也就是Tu-4轟炸機。

(中時新聞網)