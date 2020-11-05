歐洲新冠疫情復燃，德法英等主要國家宣布二度封城，恐讓好不容易在今夏冒出復甦苗頭的經濟再次停頓，華爾街投行高盛與摩根士丹利看壞歐洲展望，雙雙下其第4季經濟預測。

歐盟5日也表示，第二波疫情席捲而來，澆熄歐元區經濟加速復甦的希望。

根據歐盟的季度報告，歐元區19國今年GDP萎縮7.8％，縮幅雖較7月預估的8.7％收斂，但明年GDP成長率預測由前估的擴張6.1％下修到4.2％，2022年成長率放緩至3％。歐洲新冠疫情近期又見失控，繼前兩大經濟體德國和法國上月底宣布二次封城後，英國首相強生也以第二波疫情恐摧毀醫療服務系統為由，下令5日起全國恢復封鎖。

有鑑於此，美國投行高盛大砍對歐元區的經濟預測，先前原本看好歐元區第4季的實質國內生產毛額（GDP）擴張2.2％，而今劇幅下修成萎縮2.3％。

高盛調降英國的GDP成長率預測也不手軟，由原先預期的正成長3.6％，下調為負成長2.4％。

高盛經濟學家在致客戶報告中寫道，該行預期歐洲二度祭出的防疫限制措施將持續3個月時間，要到明年2月才會開始逐步放寬。

摩根士丹利則預估，歐元區經濟在Q4會微幅萎縮。該行同時將英國GDP成長率預測，從負0.2％大砍到負3％。

大摩指出：「我們現在看到歐洲經濟呈現更複雜的W型復甦，而非我們先前假想的不對稱V型復甦。」大摩還是堅持先前期待，認為歐元區經濟可望在2022年第2季回復到疫情前水準。

花旗集團經濟學家表示，他們預期英國GDP在第4季萎縮超過4％。花旗報告提到，「不排除全國封鎖時間會拉長。」

花旗報告說：「由於新冠病毒風險可能持續至2021年第2季，加上當地的防疫限制及隨英國脫歐而來的激烈行為反應影響甚鉅，我們預期直到明年Q2，英國經濟產出都將比2019年第4季的水準，少了11％到13％以上。」

(工商 )