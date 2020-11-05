田馥甄日前上Hit Fm聯播網「OH夜DJ」魏如萱節目，田馥甄恭喜魏如萱獲得今年金曲歌后，魏如萱害羞：「我真的等了很久。」豈料田馥甄秒回：「我也等很久了！」魏如萱鼓勵田馥甄「一定會得到的」，田馥甄卻解釋：「不是我等很久，是我也覺得妳本來就應該得歌后，等妳得歌后等很久。」

魏如萱送上一件白色上衣給田馥甄，這件白衣獲封「歌后T-shirt」，因為衣服背面以魏如萱當時在金曲獎奪歌后的驚喜表情當成插圖，正面則直白寫著「歌后」，這是魏如萱剛設計出來的第一件打樣衣服，全球只有一件，田馥甄是第一個拿到，魏如萱希望將歌后的好運傳給田馥甄，預祝明年鍍金。

她們聊到田馥甄迷上爬山，田馥甄表示每次登山都能感受到體力的考驗，曾某次攻頂後下山卻迷路，走到一條「不是人走的路」，滿是雜草、枝葉與蜘蛛網，路況很險惡，一邊是峭壁與懸崖，結果同行的陳嘉樺（Ella）擔任小隊長開路，隨後幸運找到路，本來4小時路程，最後花了6小時才順利下山，田馥甄說很佩服、感謝Ella當時勇往直前，帶領大家堅持走下去。

(中時 )