黑嘉嘉出席 Brother威力印全新一代大連供「我的印實力 不設限」新品發表會。(陳俊吉攝)

「圍棋女神」黑嘉嘉5日出席代言活動，她外型亮眼，深受廠商喜愛，擁代言飲品、手遊、印表機、隱形眼鏡等5個代言，粗估共吸金上百萬元。她今年開始投資創業開公司，擔任CEO，正研發圍棋學習app，為了創業，表示自己去找開發公司合作研發，學習圍棋可以幫注小朋友提高專注力、幫助年長者預防失智，預計明年上半年推出。

黑嘉嘉先前跨足電影圈，客串電影《消失的情人節》，她將與劇組一起出席金馬獎、走紅毯，近來為金馬典禮試裝，正實施減肥計劃，盼呈現最好的狀態，對於走紅毯，她心情緊張，因為之前曾有一周連續跌倒3次，甚至去年在菲律賓轉機，一出關膝蓋就不慎受傷，現在很擔心走金馬紅毯時，會發生不小心跌倒的意外。

今年26歲的她，仍是母胎單身，最近身邊也沒有追求者，直言沒有特別熱衷想談戀愛，不過時常會有人想要幫她介紹男友 ，她笑說：「我覺得很尷尬，這種事情應該要順其自然，不喜歡太刻意。」她很享受單身的生活，每天過得非常充實、忙碌。

(中時 )