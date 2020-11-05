張震嶽、OZI、告五人、老王樂隊等歌手5日出席「2020 Simple Life ORIGINAL 簡單生活節」記者會，張震嶽前年與老婆小涵結婚，育有2歲兒子「小谷沐」，家庭美滿，表示近來與老婆努力拚生2胎，盼是女娃，身為阿美族的他，透露阿美族比較喜歡女孩子，「如果可以的話，運用任何偏方、姿勢，可以生出女孩」，並害羞表示與老婆正努力做人，「按表寫功課」。

張震嶽現在身為奶爸，每天早上7點起床照顧兒子，兒子待在家裡會很盧，他會騎車帶兒子外出玩耍，下午就由老婆來陪兒子，夫妻倆分工合作，他笑說兒子個性有點暴力，滿欠揍，因為老婆的哥哥也有兒子，與小谷沐的生日只差10天，個性卻差很多，張震嶽說：「我們家就是比較暴力，動手動腳，我們就是跟他講，小孩個性都不一樣。」也不諱言兒子個性欠揍像是遺傳到他。

金曲新人ØZI正忙籌備新專輯，進度已完成8成，無奈說新作陷入難產，「坐在電腦前面想編曲有點編不出來」，撞牆期也持續半年。ØZI將在簡單生活節與樂團「血肉果汁機」嗨唱，預告音樂會炸滿全場，老王樂隊則將和「永遠的玉女」蘇慧倫合作，粉絲很期待。

OZI出席記者會，將在簡單生活節與樂團合作嗨唱。（簡單生活節提供）

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