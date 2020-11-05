美國總統大選開票作業，還在進行中。民主黨候選人拜登選舉人票已逼近當選門檻270票，距離白宮僅剩一步之遙。台灣智庫諮詢委員董立文分析，川普、拜登纏鬥有三回合，川普還有三條路徑可以反敗為勝。

董立文在政論節目《雲端最前線》中分析表示，其實美國總統選舉分成三個回合，第一回合叫做「計票」，現在連第一回合計票都還沒走完，但第二回合已經馬上要開始，第二回合就是在12月15日各州確認、提交選舉人票，12月15日之前出現的選舉爭議，也要往法院的道路走。第三回合才是「決定」。

至於美國新任總統是誰？共有三個路徑圖，第一個路徑圖是「誰先主動認輸」，第二條路徑則是，從爭議去提案，在地方法院成案，要好多個州，這是法律途徑，然後看聯邦法院什麼時候介入。第三條路徑圖是「國會途徑」，也就是在，美國歷史上，若沒有人超過半數或呈現平票時，就走國會路徑，由眾議院選出總統、參議院選出副總統。

董立文表示，他甚至懷疑，川普連策略都想好了。因為他走入爭議，其實三條路徑有不同的攻防方式。董立文舉例說，最好的方式，就是讓拜登主動認輸。先玩個一個月，大家爭議，各州你告我、我告你，你批評我、我批評你，這些都想得到的。然後檯面下一定會有談判，檯面下雙方陣營去談一談，你有什麼好處、我有什麼好處，大家談一談「你來認輸吧！」都有這個可能性存在，他也懷疑這個攻防策略都想好了。

(中時新聞網)