（21：40更新）2020年台灣大賽第5戰，陷入1勝3負淘汰邊緣的統一獅靠著先發投手布雷克用126球、飆9次三振，完投、完封，終場統一以6比0擊敗中信兄弟，將戰線延長至第6戰。

系列賽首戰，統一在延長賽靠著老將潘武雄代打揮出3分炮拔得頭籌，但接下來3場比賽都吞下敗仗，陷入背水一戰，今天統一派出首戰的投手布雷克先發，迎戰兄弟羅傑斯。

布雷克前5局表現亮眼，用86球投出5次三振，僅被敲出3支安打，無失分，成功壓制對方打線，而自己打線也在比賽前段就給予火力支援。

二局下統一2出局後，林靖凱敲出右外野安打上壘，林祖傑再獲保送，此時9磅的林祐樂再補上中外野深遠二壘安打，助隊取得2比0領先。

2局下，統一獅隊林祐樂敲出帶2分打點二壘安打，送回壘上隊友林祖傑（前右）、林靖凱。（中央社）

五局下統一攻勢再起，第2棒的唐肇廷靠著三壘手傳球失誤攻上得點圈，儘管下一棒的林安可遭到三振，但潘武雄適時敲安，助隊再下一城，高國慶觸身球上壘，潘傑楷再補上左外野二壘安打，也將羅傑斯打退場。

兄弟緊急換上陳柏豪，他先三振林靖凱取得第2個出局數，但林祖傑再敲出單場第2支安打，將領先繼續擴大，前5局打完統一取得6比0領先。

布雷克在打線支援下表現持續維持高檔，從4局上保送周思齊後連續解決18名打者，最終他用126球，而羅傑斯僅投4.1局失6分（4責失）退場，承擔敗投。

(中時 )