第20號颱風過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，氣象局預計今晚間8時30分發布陸上警報。(圖取自中央氣象局)

（21:10更新）

屏東縣政府率先宣布，受閃電颱風影響，風雨已達停課標準。6日枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮停止上班上課。

高雄市政府表示，根據中央氣象局預報，高雄市未被列入警戒範圍，因此宣布明（6）日正常上班上課。高市府也表示，近年因氣候走向極端，呼籲市民朋友留意颱風動態，並做好適度的防範措施。

今年第20號輕度颱風閃電(國際命名ATSANI)今(5)日晚間8時中心位置在鵝鑾鼻東南東方約370公里海面上，以每小時20轉15公里速度往西轉西北西朝巴士海峽移動，由於閃電路徑持續偏北，暴風圈將對恆春半島、台灣東南部構成威脅，氣象局已於今晚20時30分發布海上、陸上颱風警報。

氣象局預報員林伯東說，雖然閃電的對流雲系稍微減弱，然而底層環流仍維持，暴風圈也有略為擴大，不過未來增強幅度也有限，進入南海後將逐漸減弱。

路徑方面，明天整天是颱風最接近台灣的時間，花東地區及恆春半島有局部性大雨甚至豪雨出現機率，民眾需多加留意。

閃電周六(7)將逐漸移動到南海往中國大陸南方沿海移動，但屆時東北風增強，基隆北海岸及宜蘭將有明顯降雨，氣溫也會略降。

根據氣象局資料顯示，明(6)日為颱風影響最大的時候，其中東南部、恆春半島陣雨情況最為顯著，花蓮地區也有短暫陣雨，至於宜蘭、北部偏桃園以北及南部地區也會因為水氣及颱風較近而有局部短暫陣雨出現。中台灣影響最小，主要是雲量增多，新竹以南地區表現較接近中部天氣。

氣溫方面，各地夜間低溫落在22至24度，白天高溫在下雨的東半部及北部部分地區為28、29度，桃竹苗地區，以及中南部地區仍可達30度上下。

(中時新聞網)