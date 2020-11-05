台南一名54歲鄭姓男子不從事正當工作，竟在老家後壁販毒，採用社區型態經營「呷好到相報」，連國中同學都拖下水當藥腳，想說自家地盤安穩，警方卻早已盯上，台南市刑大經過布線蒐證，出動將鄭男與5個藥腳一網打盡，訊後依毒品罪嫌送辦，並向上溯源追查來源。

南市刑大科偵隊日前獲報，54歲鄭姓男子以自家為據點販毒，還推廣到整個社區，他為規避追查，只透過LINE語音通話，以暗語聯絡，電話中多半只談數量、地點，還找來下線幫忙找客源，以毒品為代酬，不過離開後壁區的生意一律不接，免得太過張揚，被黑白兩道盯上。

54歲鄭男在台南後壁老家販毒，台南市刑大科偵隊追查偵破。(讀者提供＼莊曜聰台南傳真)

科偵隊布線追查餘月，利用大數據分析，掌握到鄭嫌與藥腳的生活作息、車輛軌跡，釐清整個販毒網絡，也錄到毒品交易的關鍵畫面，隨著社區毒品人口一個個浮出檯面，在上月28日收網，同步拘提到鄭嫌和另5嫌到案，也起出20公克毒品及吸食器等證物。

警方調查，5名藥腳中有2人是鄭嫌的國中同班同學，和鄭嫌搭上線後竟一起沉淪，涉嫌販毒情事，全案訊後依《毒品危害防制條例》罪嫌送辦。

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(中時 )