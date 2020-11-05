為協助全世界部署重要的資料基礎架構，Western Digital宣布全球領導協作平台Dropbox，已率先認證Ultrastar DC HC650 20TB Host-Managed疊瓦式磁記錄（SMR）硬碟。Dropbox將使用Western Digital SMR硬碟作為其客製化、EB級平台的儲存基礎元件，利用此硬碟的高儲存密度和低總整體擁有成本（TCO）優勢，進一步推進其企業策略以服務其六億多名線上用戶的同時，也不需犧牲現有優異的資料可靠度與可用性。

Dropbox工程副總裁Andrew Fong表示：「多年來，我們在儲存平台的各個開發階段都與Western Digital保持密切合作。隨著線上工具和服務的重要性日益顯著，我們需要快速創新、擴充功能並擴展規模以保持競爭力。透過更大容量的20TB SMR硬碟，我們期待能進一步節省成本，並為客戶創造更多價值。Western Digital是我們很重要的策略夥伴，也期待未來繼續與Western Digital共同突破雲端基礎架構的極限。」

Western Digital企業級硬碟部門副總裁Andrew Dorian表示：「Dropbox是採用SMR技術的先驅，且已取得一定成果。藉由使用業界最高容量的硬碟快速部署雲端基礎架構，Dropbox成功取得先發優勢。我們很高興能繼續與Dropbox進行長期合作，幫助他們擴展規模，並透過與日俱增的雲端服務、線上儲存與遠距協作工具需求創造效益。」

Ultrastar DC HC650 SMR硬碟是業界首創20TB硬碟，具備更高的儲存密度和更優化的能源效率，能為橫向擴展的企業和雲端資料中心提供無與倫比的總整體擁有成本優勢。由於具備業界最高容量，雲端和企業客戶也體認到SMR硬碟的優勢，並紛紛採用此技術以因應迅速增長的資料需求。尤其評估EB級資料規模的需求以及資料中心相關資本和營運成本時，硬碟能提供較低的每TB成本、更高密度、更低功耗和更高的可靠性，能幫助企業長期保持穩定收益。

Ultrastar DC HC650 SMR硬碟結合了數種相輔相成創新技術，包括業界首度採用的能量輔助磁紀錄技術（EAMR）、業界第一個三軸式驅動臂（Triple Stage Actuator）與第六代HelioSeal技術。

Western Digital SMR 硬碟也是Zoned Storage開源及規範定義的關鍵一環，立基於SMR硬碟和ZNS SSD的協同作用，可進一步提升資料中心的擴充效率。

(工商 )