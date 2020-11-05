搶進5G與Open RAN的網通商機，台達電（2308）繼董事鄭安出任立端董事後，5日宣布認購網通大廠立端（6245）9億元私募無擔保轉換公司債，台達電表示，雙方合作將能加速台達電的物聯網與邊緣運算發展。而以目前台達電已持有立端股權5.7％來說，相當於轉換後台達電對立端持股達15～20％，將成為立端最大法人股東。

在5G與Open RAN浪潮下，軟體定義的網通產品、伺服器應用越來越受重視，加上隱私權議題隨著AI愈趨普及而浮上檯面、AI對延遲的容許度越來越低，用戶多希望數據能盡量在用戶終端處理、而不是數據傳上雲端處理再送回，讓有能力推出軟體定義網通產品、邊緣運算產品的立端，從去年開始就是市場上盛傳被「提親」的對象，台達電旗下網通子公司達創朝向電信局端／資料中心／企業用網通產品轉型，正是立端的積極追求者之一。

台達電5日宣布認購立端9億元私募無擔保轉換公司債，台達電董事長海英俊表示，台達電藉由認購立端的私募無擔保轉換公司債，期待強化雙方合作關係的深度與廣度，在研發、技術、製造、通路與銷售合作，為客戶提供從邊緣到核心、從雲到端的整合方案，加速物聯網與邊緣運算的多元應用發展。

台達電進一步指出，雙方從兩年前就有許多合作，包括網通子公司達創的軟體定義網路產品、安控子公司晶睿臉部辨識的影像邊緣運算等，立端也是台達電電源事業客戶，加上台達電董事兼通訊基礎設施事業部總裁鄭安，前年已經以自然人身份出任立端董事，雙方淵源深厚、合作愉快。

目前台達電持有立端股權5.7％，是立端第三大股東，認購立端可轉債9億元並轉換之後，台達電對立端的持股將來到15～20％，超越立端現有大股東的8.5％、成為立端最大股東，不過台達電強調，可轉債轉換沒有定下時間表。

(工商 )