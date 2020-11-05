不斷更新》拜登264票對川普214票 拜登差1.8萬票翻盤喬治亞州 20:382020/11/05 中時新聞網 江昱蓁 、 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登距入主白宮差6票（製圖／陳友齡） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美總統大選選舉人票統計(製圖：陳友齡) 美總統大選各州開票進度。（製圖：陳友齡） (20:28更新) 根據美聯社最近統計結果，喬治亞州現已開出98%的選票。儘管川普拿下49.6%的選票(2,432,097票)，但拜登以49.2%緊咬在後(2,413,999票)，雙方差距僅有0.4%(18,098票)。倘若拜登拿下喬治亞州，將獲得16張選舉人票，使其得票超過270的當選門檻。 美大選》亞利桑那還有40萬票沒開 拜登領先幅度縮小 川普重燃希望 (中時新聞網) #美大選 #看選戰 #拜登 #川普 #喬治亞州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登狂拿7000萬票創紀錄 成美史上最高票總統候選人 08:432020/11/05 國際 新聞早班車》決戰郵寄選票 大選恐打延長賽 06:462020/11/05 政治 美大選》亞利桑那還有40萬票沒開 拜登領先幅度縮小 川普重燃希望 05:402020/11/05 國際 法律戰開打！川普訴訟3州停止計票 要求威州重新計票 04:022020/11/05 國際 郵寄選票待計票… 拜登籲支持者耐心等待 04:102020/11/05 產業特刊 彰化女董座超狂！川普當選員工爽放10天 拜登贏了放喪假 11:452020/11/05 生活 誰拿到白宮門票最快今夜揭曉 6大關鍵州開票進度一次看 16:052020/11/05 國際 川普盼司法戰翻盤 最高法院恐幫不了他 17:592020/11/05 國際 川普可能翻盤！專家驚爆美大選最終變數 18:442020/11/05 政治 搖擺州雖未定 拜登陣營：今日可宣布勝選 00:072020/11/05 國際 國際熱門新聞 川普選情落後怒文連推 美媒曝：他也認為自己快輸了 - 國際 美大選》亞利桑那還有40萬票沒開 拜登領先幅度縮小 川普重燃希望 - 國際 不斷更新》拜登264票對川普214票 拜登差1.8萬票翻盤喬治亞州 - 美大選 拜登狂拿7000萬票創紀錄 成美史上最高票總統候選人 - 國際 川普還有望？想最後翻盤 這5州非拿不可 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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