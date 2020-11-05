美總統大選選舉人票統計(製圖：陳友齡)

美總統大選各州開票進度。（製圖：陳友齡）

(20:28更新) 根據美聯社最近統計結果，喬治亞州現已開出98%的選票。儘管川普拿下49.6%的選票(2,432,097票)，但拜登以49.2%緊咬在後(2,413,999票)，雙方差距僅有0.4%(18,098票)。倘若拜登拿下喬治亞州，將獲得16張選舉人票，使其得票超過270的當選門檻。

(中時新聞網)