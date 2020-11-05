隨著輕度颱風閃電逐漸靠近，氣象局在5日晚間8點半發布陸上颱風警報，受到颱風外圍環流影響，6日台灣附近各海面風浪將逐漸增大，恆春半島及東南部、蘭嶼及綠島沿海空曠地區將有10級以上強陣風，若非必要請勿前往海邊活動。

氣象局指出，受到颱風逐漸進逼，台東蘭嶼及綠島、屏東、恆春半島應嚴加戒備並防強風豪雨。海上：巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

(工商 )