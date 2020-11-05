閃電颱風發陸警 6日整天影響最大 20:402020/11/05 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著輕度颱風閃電逐漸靠近，氣象局在5日晚間8點半發布陸上颱風警報，受到颱風外圍環流影響，6日台灣附近各海面風浪將逐漸增大，恆春半島及東南部、蘭嶼及綠島沿海空曠地區將有10級以上強陣風，若非必要請勿前往海邊活動。 氣象局指出，受到颱風逐漸進逼，台東蘭嶼及綠島、屏東、恆春半島應嚴加戒備並防強風豪雨。海上：巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。 (工商 ) #逐漸 #氣象局 #恆春半島 #蘭嶼 #綠島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閃電颱風海警發佈 未來再偏北不排除發陸警 09:112020/11/05 生活 閃電颱風變強 暴風圈擴大 氣象局：不排除發陸警 07:142020/11/05 生活 閃電增強路徑偏北 最快傍晚發陸警 2地區嚴防豪大雨 12:032020/11/05 生活 颱風閃電擾亂 第3屆半島歌謠祭馬戲團演出延期 18:192020/11/05 生活 閃電路徑持續偏北恆春半島警戒 氣象局20：30發布陸警 18:162020/11/05 生活 今年首颱撲台灣 閃電今晚8：30發陸警 17:172020/11/05 生活 台灣權王－傳產出頭 中鴻台橡法人喊買 04:102020/11/05 證券．權證 閃電再北偏 暴風圈恐觸陸地 一圖看全台風雨攻略 10:262020/11/05 生活 閃電逐漸影響巴士海峽 不排除發布陸警 09:252020/11/05 生活 今年首颱撲台灣！閃電今晚8：30發陸警 2地區防雨彈狂炸 15:052020/11/05 生活 生活熱門新聞 中壢車站「24歲少女」坐路邊乞討至少1年 身分曝光 - 生活 嗆「川普落選我就表演吃屎」 PTT川粉版主崩潰：拜登作票 - 生活 閃電直撲南台灣 氣象局發布陸警 屏東6鄉鎮明停班停課 - 生活 自助餐為何都這麼貴？老饕曝「關鍵菜色」：錢包不夠深別夾 - 生活 為歡慶川普連任「發200片雞排」 選情一夜逆轉他哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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