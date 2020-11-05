金管會鼓勵企業發行綠債，台電今（5）日獲得公司債評等「twAAA」的109年度第4期，設定為綠色債券，為台電公司今年來第二度發行綠債，為自2017年綠債進入台灣資本市場迄今台電公司為發行人的綠色債券，累計達到7檔，綠債發行總量將突破350億元。

台電公司債在台灣債市原本就是「鐵票」，發債利率永遠可以較其他發行機構來的低，儘管台電公司的信評機構中華信評指出，台電截至2019年底時的資產負債表上，約有新台幣1.1兆元的借款，且都是沒有用資產擔保的借款，台電公司每次發債仍被法人投資者一搶而空，同樣現象也發生在綠色債券的發行上。

台電申請發行綠色債券始自2017年，第一檔是2017年12月發行的10年期、發債規模27億元，採固定票面利率，定價1.15％；2019年12月的10年期台灣綠債，發行利率0.85％，已大減30個基本點（bps）。

今年2月新冠疫情爆發以來，全球、國內利率一再走低，市場游資滿溢，中央銀行於第一季降息一碼（0.25個百分點），台電發債利率走低的幅度遠大於此，預計下周發行的10年期、發行規模24億元，利率僅0.56％，超過央行的降息幅度，也等於三年內，台電沒做什麼改善財務實力的工作，無擔保綠債的發行成本仍然砍了對半。

中華信評指出，台電此次預計發行的109年度第4期無擔保普通公司債，獲得「twAAA」評等，信用保證來自台電的企業評等（twAAA／穩定／twA-1+）。中華信評授予台電無擔保普通公司債的債務發行信用評等，與台電的發行體信用評等相同等級，因為此筆債務發行為中華信評認定之適格投資級受監管公用事業的無擔保借款。

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