後疫情時代各家快時尚品牌應援永續話題不間斷！UNIQLO為製造使未來更加美好的服飾，於今年發起全球「RE.UNIQLO服裝回收再生行動」，以回收Recycle、再利用Reuse、減碳減廢Reduce的永續循環理念，讓服飾以不同型式回收重生，自6日起同步啟動首波羽絨回收再生計畫，凡捐出一件可獲200折價券。

UNIQLO指出，日本去年即推出羽絨服飾回收活動，一年回收羽絨衣達62萬件，台灣一直以來購買羽絨衣超越日本與其他國家，今年首度推出回收羽絨活動，其回收再升計畫有望精進持續。

而為迎來雙11電商購物節，UNIQLO更獨寵會員，推出加入會員即享不分線上線下同價優惠，讓智慧購物新模式搶爆款更輕鬆，且只要完成UNIQLO APP新會員連結即可獲優惠券，6日起推出3,000抵200、5,000折500，最高享900元回饋金，預計可望再帶動另一波冬季買氣。

除了會員獨享線上線下同價優惠，今年UNIQLO十周年所推出的台灣五大品牌T首度集結五大品牌同賣，並加碼贈送在地主題贈品，包括全台三萬份多功能收納夾，還能抽五大品牌好禮，包括價值75,980元的NEW GOGORO、鼎泰豐一萬元體驗券、大同電鍋、春水堂選茶禮組與台啤精選禮等。

(工商 )