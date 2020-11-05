美國總統大選目前開票結果剩下6個州未完全開出票數，而目前民主黨拜登拿下264張選舉人票，暫時領先川普214張，拜登只要再拿下6張選舉人票就能入主白宮。對此，有經濟分析人士表示美國債券市場預測，若拜登擊敗川普當上總統，美國公債殖利率就上升，華爾街等市場判斷應該是就算有擴大的財政政策，範圍也有限。

臉書商業經濟粉專「Forecast Error」5日貼文表示，依目前開票結果推測，結果大概確定了。「拜登Biden、賀錦麗Harris 預計會贏得總統副總統選舉」。參議院方面，共和黨應仍然能夠保持最低限度的多數 51 席，而眾議院由民主黨維持多數，不過席次差距可能較先前縮小。

粉專分析，拜登還有可能靠郵寄選票在最後 12% 未開選票逆轉目前的 18 萬票落後，逆轉拿下「賓夕法尼亞州Pennsylvania」。而川普也已表態將打訴訟法律戰，不過共和黨目前沒有明確的舞弊或違反現有選舉制度的證據，所以即使到了大法官那邊也沒有什麼翻身的機會。

對於美國選後市場反應，粉專也以3點預測，第一，部分陣營期望民主黨掌握行政、立法部門加大基建及財政政策的要失望了。債券市場最敏感，昨天(4日)美國公債殖利率就隨著選情浮動，Trump 佔上風時殖利率下降，Biden 當選機率大增時殖利率就上升。不過現在既然民主黨在國會的斬獲不如預期，市場的判斷應該是就算有擴大的財政政策，範圍也會有限。

第二，科技股仍然是成長動能所在。既然民主黨的大基建跟財政刺激不太容易推行，各州 lockdown 也更不會遭到白宮反對，科技股變成有限的選項。

第三，金融業可以畫一張大餅出來。民主黨執政本來會給金融業一個很複雜的訊號，一方面 拜登(Biden)預期會回到原來從柯林頓(Clinton)到歐巴馬(Obama)的全球化架構下，參與國際組織運作及多邊貿易協定，這給了能夠自由移動的資本更多的機會。

但是賀錦麗(Harris)以及民主黨的國會會對金融業施加更多的管制。在選前華爾街是傾向民主黨的，粉專猜測是他們看到了機會，同時也相信他們能夠靠共和黨及民主黨裡面中間派的國會議員擋下過度激烈的管制措施。現在全球化給予的機會仍然有，同時由於「民主黨國會選的不算好，所以強力的金融管制措施更不太可能推行」。

(中時新聞網)