美國總統大選全球關注，但選戰進入白熱化階段，過了一天開票依舊還沒結束，目前民主黨候選人拜登選舉人票以264:214領先現任總統川普，離當選僅剩一步之遙，讓不少「挺綠台灣川粉」崩潰，其中甚至有PTT版主曾揚言「川普落選就吃屎」，如今卻賴帳，怒批拜登作票。

PTT政治黑特版版主「kero」過往挺川普不餘遺力，曾在10月31日，有鄉民質疑沒有「祭品文」時，跳出來嗆「川普輸我吃屎，我政黑板主沒在跟你543的，哪像垃X柯韓粉沒一個敢回，2020川普一定穩，就是那麼簡單」。

PTT政黑版川粉版主「kero」在上月底狂言「川普落選自己就吃屎」，看到拜登領先後不認帳，稱民主黨作票 (圖／PTT)

而在昨天(4日)開始開票後，中間川普曾一度領先，當時kero版主更是心花怒放，宣布解除發文版規限制，讓川粉慶賀，不少川粉PO文慶祝洗版，並嗆聲立場不同之人。未料到了晚上，拜登後來居上並超越川普，有鄉民隨即要求kero出面履行吃屎承諾，對此kero則賴帳，直指拜登作票，「我不會吃，這種垃圾結果我不認」，更辯「又沒人跟我打賭，為什麼我要吃」，慘遭鄉民噓爆：「快點吃屎啦」、「好了啦，先吃屎再說」、「早上那麼猖狂，怎麼現在縮了」、「不要再凹了啦 難看」、「有點骨氣行不行」、「你是祭品文又不是對賭，反正你出爾反爾也不奇怪就是」、「你的綠粉戰將ID全都神隱了..大難來時各自飛」、「這故事告訴我們做人不能太囂張」。

無獨有偶，「宅神」朱學恒也在臉書上表示，曾預言拜登會勝選的他，昨天在媒體報導川普領先後，自己臉書就遭許多覺青出征，到了晚間卻全都消失無蹤，讓他忍不住大酸「這是美國大選，台灣電視台開選舉人團票灌個甚麼水啦，開的比美國媒體還要快是通靈嗎」。

(中時新聞網)