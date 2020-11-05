「新北市溫泉節」嚴選新北4大健行溫泉聚落、騎單車、走步道，結合年底最夯新北歡樂耶誕城，加碼再抽送千份價值超過千元禮包，主推「健行騎車加泡湯，走出戶外賺健康」。新北市政府邀請熱門溫泉業者自今（5）日起至11日止共計7天，旅展優惠價線上繼續賣，合作店家包含大板根溫泉森林酒店、福容大飯店 福隆、陽明山天籟渡假酒店、璞石麗緻溫泉會館、白宮行館、金湧泉SPA溫泉會館、舊金山總督溫泉、白水世界民宿等。

新北市擁有全國最多元溫泉泉種、環山面海的美景，嚴選「4大健行溫泉聚落」，媲美國外網美熱點，免出國也能拍出「偽出國」美照，如神似德國巴登溫泉勝地的「烏來內洞森林步道」、彷如置身美國加州紅木國家公園的「三峽滿月圓森林步道」、賞芒美拍景點「金山萬里魚路古道」及「貢寮草嶺古道」，適合親子同遊。

11月新北市溫泉節加碼再送1000份價值超過千元的溫泉包，可騎單車賞海景、泡泡湯別有風味。（黃采薇攝）

近期天氣偏濕冷，泡溫泉正是時候，結合了步道健行，還可到四面環山面海的溫泉勝地泡湯，民眾也可以選擇單車遊玩新北，換檔享受呼嘯而過的每一道風景，自在穿梭在山林田野，來趟極東點燈塔（三貂角燈塔）至極北點燈塔（富貴角燈塔）的單車旅行，可體驗貢寮的海底溫泉。

新北市觀旅局11月加碼再送1000份價值超過千元的溫泉包，包含500元的溫泉抵用券、100元的新北振興券、茶籽堂盥洗組、限量青春山海線毛巾、休閒束口背包，民眾即日起至11日到「2020新北市溫泉節活動網頁」登錄完成，有機會免費獲得。

(中時 )