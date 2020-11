兩岸交流中斷,甚至捲入美中對抗而走向兵凶戰危,加上美國總統大選即將揭曉,馬英九基金會與文化大學社科院將於本周六(7日)「馬習會」五週年當天舉辦研討會,除了前總統馬英九專題演講五年前的馬習會,另邀專家學者、當年與會人士分享心得,將討論「馬習會的意義」、「大選後的美中臺關係」兩大議題,希望藉此對兩岸關係、美中台關係的大未來,向政府提供建言。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出,2015年11月7日,兩岸最高領導人馬英九、習近平,突破重重障礙,在新加坡見面,握手長達81秒。在全球超過百家國際媒體、600位記者見證下,兩岸領導人平起平坐,坐下來面對面實質對話。曾幾何時,不過五年時間,蔡英文政府上任後,否定「馬習會」的政治基礎,兩岸關係迅速崩壞。中共軍機、軍艦繞臺頻仍,我邦交國斷交了7國,加上蔡英文總統為尋求連任,高調「抗中」,單邊押注中美對抗,臺海已全面進入險境。

他說,當年「馬習會」,全球媒體英文報導的標題是「Presidents of China and Taiwan met in Singapore.(中國與臺灣的總統在新加坡會面)」,深刻標誌出兩岸交流的對等與尊嚴。英國《經濟學人》(The Economist)社論指出,兩岸領導人的歷史會面,可能是 1980年代初期以來,大陸歷任領導人對主權這個核心議題,所做出最大的讓步。

蕭旭岑說,「馬習會」的經驗,已成為國際上可參考依循的模型。 2018年6月,美國總統川普與北韓領導人金正恩會晤,就參考「馬習會」模式,地點也選在新加坡。可見兩岸領導人會面,只要有互信、能和平,解決區域緊張,影響力是全球性的。

蕭旭岑說,可惜的是不過短短五年光景,兩岸竟從能對等坐下來會談的「馬習會」,走到今天的劍拔弩張。這次希望藉研討會深入討論「馬習會」的模式與經驗,找出舒緩兩岸緊張的鑰匙,提供當局建言,畢竟「戰爭沒有贏家,和平沒有輸家」,期待兩岸回到五年前的握手對話,而非目前的惡言相向,唯有如此才是中華民族之幸,兩岸人民之福。

據悉,7日的研討會,除了馬英九專題演講五年前的馬習會,另兩大議題討論方面,「馬習會的意義」由蕭旭岑主持,政治大學東亞研究所榮譽教授邱坤玄、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、東吳大學政治學系教授劉必榮、政治大學國際關係研究中心主任寇健文與談;「大選後的美中臺關係」則由中國文化大學社會科學院院長趙建民主持,政治大學外交學系副教授黃奎博、中華戰略學會研究員張競、中國文化大學國家發展暨中國大陸研究所教授周陽山、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳與談。

