美國總統大選投開票作業持續進行，共和黨尋求連任的川普與民主黨候選人拜登，目前選舉人票數，拜登以264票比214票領先川普，其中有許多關鍵州都在一夜之間拉開差距。對此，資深媒體人韋安今(5日)在臉書分享10月15日寫下的一段話，表示「這場選舉早結束了」。

韋安10月15日曾在臉書寫下，「川普對疫情的處置失當，把經濟成就一把歸零，已經把自己變成『不可信任的喜劇演員』。拜登雖然老邁，話都講不清，但選民的相信他背後美國勉強能用既有體制。美國大選已經結束了！」

而韋安今再度分享該篇文章，寫下「對美國其實一點都不瞭解，就是一個觀察和直覺，這場選舉早結束了」。他也直言，「川普即使落選，也還會是『中國人民的好朋友』，他在美國的影響力，不容忽視。」

另外，韋安認為「而且說不定，如果拜登做不好，川普4年後會再來一次。」

至於，當前以選舉人票264比214領先的拜登，入主白宮的可能大增，不過美媒也指出，如果川普要勝選，需一舉拿下暫時領先的賓州、北卡羅納州以及喬治亞州，且亞利桑那州與內華達州最後翻盤轉向川普，才可能勝選。

(中時新聞網)