隨著閃電颱風逐漸靠近台灣，且路徑北抬後，有機會侵襲恆春半島，經濟部水利署長賴建信5日晚間召開防汛視訊會議，指示颱風可能侵襲範圍之相關河川局及水資源局保持高度警覺及注意人員安全，即時掌握颱風動態、降雨量，做好各項因應作業，並和地方政府保持密切聯繫、即時提供協助及救援；面對秋颱，務必保持戒慎恐懼的態度，切勿掉以輕心。

賴建信指出，雖然閃電颱風為輕度颱風，但仍務必提高警戒，切記不可掉以輕心，確實做好防汛工作的各項介面串連，加強與地方政府溝通聯繫，提供各防汛熱點相關資料及必要協助；本次颱風影響降雨區域主要位於臺東及屏東地區，請河川局與當地地方政府保持密切的聯繫，如有需要疏散撤離，請防汛護水志工及水患自主防災社區協助疏散撤離的預警及相關工作。

水利署說，閃電颱風對東北、東半部及恆春半島區域可能影響較大，請第七河川局特別注意恆春半島降雨熱區，隨時掌握淹水感測器及淹水災情，主動與地方政府聯繫並及時救援；七河局與南區水資源局就牡丹水庫的蓄水情形，若有放水狀況時，充分協調做好上、下游的因應對策；第八及第九河川局加強戒備河川工程，並做好相關工程安全措施及衛生管制，以避免人員及機具的損害，疏濬工程若需撤離亦應提早準備；東北角及宜蘭地區也可能會有較大雨勢，第一及第十河川局應加強戒備，隨時與地方政府保持聯繫。

(工商 )