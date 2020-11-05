在華為禁令之前，長期以來，大陸手機廠商都高度依賴高通及聯發科供應手機晶片，這讓美國晶片廠商大獲利甚多。不過，由於美國對大陸科技業者祭出制裁，調整了全球晶片使用美國技術出口規則，美企對此感到擔憂，害怕手中的訂單被搶走，甚至失去原本優勢，而此一擔憂逐漸成為現實。根據最新消息顯示，韓國晶片巨頭三星表示，已獲得來自陸企的晶片訂單。

綜合韓媒、陸媒報導，由於技術實力獲得陸企認可，韓國三星電子旗下的系統LSI業務部門將在2021年，向大陸手機廠商小米、OPPO 和vivo 等企業供應用於中低端手機的Exynos系列處理器（AP），後面還有可能擴大到高端手機晶片的供應。

報導指出，三星正在將大陸手機廠商作為重點客戶突破。今年初，三星手機處理器Exynos 980和880已成功加入vivo的供應鏈，並取得一定成績。三星在年內還將向vivo供應5奈米製程工藝生產的高端1080 AP 。有業內人士解釋，1080 AP的性能將優於高通的旗艦AP驍龍865，三星還將在2021年初研發更性能強大的Exynos 2100。

在此之前，三星Exynos晶片主要用在三星Galaxy系列設備，摩托羅拉和魅族等個別品牌的智慧型手機也有採購Exynos系列處理器。現在大陸主流手機廠商紛紛積極轉向採購三星的手機晶片，這意味著美國晶片廠商很可能將在市場受到「冷落」。

由於美國限制晶片出口，許多手機廠商開始調整晶片採購政策，尋求獲得更多的手機晶片供應，以避免被「斷供」，而三星Exynos AP具有很高的性價比，自然受到大陸手機廠商的青睞。

目前，中韓正在推進自貿區一體化建設，推動中韓經貿合作深化。韓國三星獲得大陸多家手機企業的信任票，這無疑將加快兩國產業鏈形成更緊密的合作關係，同時助力中韓經濟合作更上一層樓。在此背景下，包括美國在內的許多國際晶片企業已經坐不住，紛紛尋求申請恢復對華為的供應許可，同時試圖緩解市場的緊張情緒。

同時，報導也強調，美國的態度現在已發生轉變，一些參加美國簡報會的知情人士表示，美國已開始放寬更多晶片廠商可向華為供貨，但前提是不能用於5G業務。綜合之前的報導，至少包括索尼、豪威、英特爾、AMD及三星顯示器等在內的企業已經獲得向華為供貨的許可證。

(中時新聞網)