國民黨全力反對萊豬，11月22日將響應消基會、勞團等上街頭抗議，為號召更多民眾，尤其希望學童家長及親友參加，除了連日透過縣市黨部組織傳達各地黨公職訊息展開動員，今晚也透過文傳會在臉書粉專推出懶人包「家長注意！校園無萊豬？民進黨『唬』太大！」臚列五大真相。

國民黨的「1122上街反萊豬」懶人包指出，面對家長要求萊豬進入校園入法的聲浪，民進黨完全無視，執意拒絕，為瘦肉精豬肉護航。民進黨聲稱修了《學校營養午餐採購契約範本》就天下太平，校園無憂，真是如此嗎？我們帶你戳穿假象！

＃真相1：進口萊豬產地，加工品難辨識！

儘管《學校營養午餐採購契約範本》確實規定肉類及其加工（再製）品要一律採用國產貨，但是只要從國外進口原料，達到實質轉型，在原產地的認定上就可以當作是台灣製品！

＃真相2：罰則只有記點，根本是開小門！

根據教育部提出的《學校營養午餐採購契約範本》修正案，若未一律採用國產食材，業者須被記點15-20點。但是，只有記滿20點才能取消契約，民進黨政府根本是假修約、真護航，為瘦肉精豬肉流竄校園留下伏筆！

＃真相3：契約逾越母法，難避法律訴訟！

《學校營養午餐採購契約範本》的母法是《學校衛生法》。《學校衛生法》只說「食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品」，《契約》訂定更嚴格的規範，有逾越母法之虞，效力易受質疑！民進黨政府若真的有心要杜絕萊克多巴胺進入校園，就該將這項承諾直接入法，但是民進黨立委卻說人民對瘦肉精的恐懼是被炒作出來的，堅決反對反瘦肉精入法！

＃真相4：政院說改就改，難保不再改回！

今天教育部公布修改《學校營養午餐採購契約範本》，明天也可以再改。因為反瘦肉精未入法，《學校營養午餐採購契約範本》的修正只需要行政機關一聲令下就能進行。今天蔡英文可以一聲令下進口萊豬，明天民進黨是否也能一聲令下讓學校吃萊豬？如果民進黨政府要再為瘦肉精豬肉進口護航，只要偷偷改《學校營養午餐採購契約範本》就行！只有將反瘦肉精的承諾直接納入《學校衛生法》，才能保證每次政策調整都能受到人民監督，才能完整表現人民反瘦肉精侵害生命財產安全的決心！

＃真相5：只管午餐採購，不管自製午餐！

這次教育部提出的《學校營養午餐採購契約範本》修正，只針對學校採購營養午餐的部分做規範，如果學校的營養午餐是公辦公營的呢？如果學校的福利社提供相關製品呢？契約管不到，成為一大破口！所以國民黨主張，校園禁用瘦肉精應該直接入法，讓學校師生免於瘦肉精的恐懼！

國民黨也在懶人包中痛批說：「民進黨，你們重視人民的身體健康嗎？民進黨，你們重視學生的飲食安全嗎？我們堅持拒絕瘦肉精豬肉，堅定為人民權益把關，呼籲民進黨懸崖勒馬，別再昧著良心為萊豬護航打假球！」

(中時 )