中央銀行公布10月外匯存底一舉衝破5,000億美元大關，月增16.43億美元至5,012.41億美元，已連續17個月創歷史新高，在全球排名仍居第五位，央行外匯局局長顏輝煌表示，主要因外匯存底投資運用收益的挹注。

顏輝煌指出，10月外匯存底增加主要是投資運用收益，以不同幣別持有的資產，因為對美元有升有貶，結果互為抵消影響小。統計當月歐元貶值0.48％，但日圓升值1.2％、英鎊升值0.8％、人民幣升值1.65％，以該等貨幣持有的外匯折計成美元後金額有增有減。

新興國家為穩定其貨幣的匯率，進場大肆買匯。其中最明顯的是印度外匯存底連月加速攀高，9月時達4,999億美元，超越我國的4,995.98億美元，因此台灣在全球排名從第四名降回第五名，10月印度還是大買匯，月增176億美元至5,175億美元，與台灣的差距進一步拉大。

目前外匯存底最多是大陸至9月底的3兆1,426億美元，其次是日本9月底1兆3,088億美元，第三名瑞士至9月底的9,455億美元。其他如我國主要競爭對手的南韓10月底4,142億美元，俄羅斯9月底4,326億美元。

顏輝煌說明，當月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計月增75億美元至4,965億美元，創歷史新高紀錄，約當外匯存底的99％，占比為史上次高。

(工商 )