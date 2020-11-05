隨著人們追求健康、愛環保與重視生命的趨勢，植物基蛋白成為食品界的新焦點，世界各國爭相投入植物相關替代肉品的食品研發熱度持續加溫，這股植物肉風潮早已吹進台灣！來自台中的優然食品生技宣布，運用台灣菇菌食材已經成功開發出葷素皆宜的「聰明丸子」創新產品，搶攻植物肉市場商機。

通過ISO22000/HACCP認證、專注素食產品研開發與代工的優然食品生技，多年前即開始關注植物肉消費趨勢，除了應用穀物、豆類發展出數十款美味的素食產品，如黑麥排、素鱈魚、蜜汁芝麻燒、京都排骨、日式岩蕈燒等等都相當熱銷；亦相當支持台灣本土農業的發展，希望利用台灣在地農產，研發出屬於台灣的植物肉產品。

優然食品選定富含多醣體及膳食纖維的「蕈菜」做為核心食材，開發出創新植物肉產品。優然食品總經理徐智鴻表示，台灣鹽酥雞與炸雞大量使用雞肉塊，造成消費者的食用負擔，因此將植物性蛋白質結合了蕈菜的天然鮮味，製成葷素皆宜的「聰明丸子」產品，具色、香、味及多汁口感，成為替代傳統炸雞塊的蔬食產品。

「聰明丸子」邀請靜宜大學協助進行感官品評、物性實驗以及應用食譜的開發。專案計畫共同主持人靜宜大學副校長王俊權表示，本產品的開發除可協助素食者獲得更多優良的蛋白質與豐富的膳食纖維外，對於非素食者食用，在攝取優良蛋白來源的同時，還可為改善全球氣候變遷盡一份心力。

王俊權進一步表示，「聰明丸子」的開發是透過食品科技的介入，採用具生產履歷的台灣菇菌食材，開發出一款無合成香料與色素的素食產品，具備營養豐富、口感適宜與香味十足的特性，可說是優良食品。

「聰明丸子」由靜宜大學觀光系教授陳貴凰與弘光科技大學餐飲管理系助理教授洪文發協助開發應用料理食譜外，還有業者計畫推廣至各大通路及導入加盟餐車，讓更多民眾可以品嚐到這項MIT台灣自製的植物肉！

(工商 )