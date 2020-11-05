議員林于玲（右二）邀集相關單位前往會勘。（張亦惠攝）

嘉縣民雄鄉福興村有一今年新蓋的大型違建，佔地達千坪以上，民眾質疑為何舉報後遲遲未拆，經濟發展處指出，因未確定用途無法即報即拆，未來會持續稽查，另，因違建人未補辦手續，10月27日已裁定為違章建築，後續將優先排拆。

嘉縣議員林于玲日前在定期會質詢時質疑為何相關單位遲遲不處理，並要求5日下午現場會勘，福興村長劉文渠表示，2年前有一處工廠未完工就遭拆，而這次的案子村民檢舉至今都沒有下文，質疑是否背後有人撐腰。

經發處建築管理科長林振源表示，8月31日收到公所通報違建後即在9月9日通知違建人補辦手續，因超過一個月未補辦手續10月27日已裁定為違章建築，違建人有意見則需在一個月內反應，否則將寄通知書限期自行拆除，若未完成將進場強制拆除，並由違建人繳納拆除費用。

經發處工商發展科長柯凱譯補充，因目前無法確認其用途無法即報即拆，未來會持續稽查，若違建人有意「農地農用」，經發處也會輔導其符合規範、合法。

地政處表示，9月時有檢舉人向內政部營建署檢舉違章工廠情事，針對違反土地管制規定部分，10月份函請民雄鄉公所查報，並經農業處認定農業用地非作農業使用，後續將依區域計畫法第21條裁處6-30萬元罰鍰，預計11月下旬作成裁罰處分，並限期改善。

林于玲說，因地方民眾有疑慮才會請局處現場會勘，無論該違建未來將做什麼都應讓村民知情才能安心，希望事情能圓滿解決。

(中時 )